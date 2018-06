Rifugiati: Cir, Mario Morcone è in nuovo direttore

Il presidente del Consiglio italiano per i rifugiati (Cir), Roberto Zaccaria, comunica che, su sua proposta, nella seduta di ieri, il Consiglio direttivo dell’associazione ha nominato all’unanimità Mario Morcone, direttore del Cir-Rifugiati. Morcone assumerà l’incarico il 1º luglio e si occuperà immediatamente del coordinamento dei progetti attuali del Cir in Nord Africa. Mario Morcone è stato, durante il Governo Gentiloni, capo di gabinetto del ministro dell’interno, Marco Minniti, e durante il Governo Monti capo di Gabinetto del ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, Andrea Riccardi. In precedenza Morcone ha ricoperto, tra l’altro, l’incarico di Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, di Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nonché amministratore dell’Onu in Kossovo nell’immediato dopoguerra.