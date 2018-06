Rapporto Istat: Iacomini (Unicef Italia), “oltre un milione di bambini in povertà assoluta”

“Oggi in Italia cinque milioni di persone vivono in povertà assoluta, di queste 1,2 sono bambini. Lo abbiamo chiesto nel ‘Patto’ lanciato ai candidati prima delle elezioni politiche e lo ribadiamo oggi: la tutela e la protezione dei minori siano al primo posto dell’agenda di questo Governo. Questa è una sfida che vale il futuro”. Questo il commento di Andrea Iacomini (portavoce Unicef Italia) ai dati diffusi oggi dall’Istat. “Come abbiamo più volte denunciato – prosegue Iacomini – i bambini e i ragazzi che vivono in questa condizione, oltre ad essere esposti a forme più o meno gravi di privazioni materiali, corrono il rischio di sviluppare meno aspirazioni, meno autostima e quindi minori probabilità di poter esprimere il proprio potenziale”. Quella a cui sono esposti oltre un milione di bambini in Italia è “povertà di protezione sociale, di istruzione, di cure sanitarie adeguate, di cibo sano, di alloggi salubri, di giochi, di sport e di vacanze. È povertà di vita”. Unicef Italia chiede che vengano aumentati gli investimenti a sostegno delle politiche e delle strategie nazionali di contrasto alla povertà, dando priorità all’infanzia. “Nei Paesi ad alto reddito è possibile ridurre del 40% i tassi di povertà infantile se si investe sulle prestazioni sociali, per questo le politiche pubbliche possono combattere la povertà di bambini e ragazzi – aggiunge Iacomini -. Non a caso lo sradicamento della povertà in tutte le sue forme e dovunque è il primo tra i 17 nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, inclusa l’Italia, si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. Auspichiamo che sia una priorità per questo Governo”.