Rapporto Istat: De Palo (Forum Famiglie), “non serve il reddito di cittadinanza, ma una fiscalità a misura di famiglia”

Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari

“Quasi il 7% dei nuclei familiari del nostro Paese vive in povertà assoluta, un triste primato storico che è anche un trend in preoccupante crescita: parliamo di un milione e 778mila nuclei familiari, oltre 5 milioni di persone. Lo ripetiamo da tempo: le famiglie sono stanche di attendere risposte concrete che non arrivano mai. Ormai, per risollevare la situazione, serve un Piano Marshall per la famiglia”. Commenta così, Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, il rapporto Istat sulla povertà in Italia, pubblicato oggi, che ha fatto registrare nel 2017 cifre record anche rispetto all’inizio della serie storica, avviata nel 2005. “Come può essere accettabile che una giovane famiglia su dieci, nel nostro Paese, sia povera e che questo dato raddoppi per i nuclei familiari con tre o più figli? – afferma De Palo -. Mettere al mondo un figlio non può essere una delle prime cause di povertà”. Il Forum delle associazioni familiari chiede al nuovo governo “di intervenire immediatamente per questa che è l’unica vera priorità del Paese. Non serve il reddito di cittadinanza, ma una fiscalità a misura di famiglia”, conclude De Palo.