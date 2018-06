Papa-Macron: ambiente, migrazioni, disarmo ed Europa tra i temi del colloquio privato

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Ambiente, migrazioni, disarmo, Europa. Sono alcuni temi al centro del colloquio privato, durato 57 minuti, tra il Papa e il presidente Macron, che poi ha incontrato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Nel corso dei cordiali colloqui – si legge nel comunicato diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede – sono stati sottolineati i buoni rapporti bilaterali esistenti tra la Santa Sede e la Francia, ed è stato rilevato, con particolare riferimento all’impegno della Chiesa, il contributo delle religioni alla promozione del bene comune del Paese”. Sono state, quindi, affrontate “questioni globali di interesse condiviso, quali la protezione dell’ambiente, le migrazioni e l’impegno a livello multilaterale per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, specialmente in relazione al disarmo”. “La conversazione ha inoltre consentito uno scambio di valutazione su alcune situazioni di conflitto, particolarmente nel Medio Oriente e in Africa”, riferisce la Sala stampa vaticana: “non è mancata”, infine, “una riflessione congiunta circa le prospettive del progetto europeo”.