Papa Francesco: rescritto per cooptare nell’Ordine dei vescovi i cardinali Parolin, Sandri, Ouellet e Filoni

Un rescritto per cooptare nell’Ordine dei vescovi, derogando alle norme canoniche a riguardo, i cardinali Parolin, Sandri, Ouellet e Filoni. A firmarlo è oggi il Papa. “I Romani Pontefici – si legge nel rescritto, diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede – hanno sempre guardato con occhi di fraterna predilezione al Collegio dei Padri Cardinali. Essi, infatti, offrono un peculiare sostegno alla missione del Successore di Pietro, portando il prezioso contributo della loro esperienza e del servizio alle Chiese particolari sparse in tutto il mondo e arricchendo in modo efficace il legame di comunione con la Chiesa di Roma”. “In questi ultimi decenni – il dato contenuto nel documento – si è registrato un significativo ampliamento del Collegio dei Cardinali. Al suo interno, tuttavia, mentre i membri appartenenti agli Ordini dei Presbiteri e dei Diaconi sono considerevolmente aumentati, il numero di quelli che fanno parte dell’Ordine dei Vescovi è rimasto costante e invariato nel tempo”. Di qui la decisione del Papa, che riguarda i cardinali: Pietro Parolin, del Titolo dei Ss. Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela, Segretario di Stato; Leonardo Sandri, del Titolo dei Ss. Biagio e Carlo ai Catinari, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali; Marc Ouellet, del Titolo di S. Maria in Traspontina, Prefetto della Congregazione per i Vescovi; Fernando Filoni, Diacono di Nostra Signora di Coromoto in S. Giovanni di Dio, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Il rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su “L’Osservatore Romano”, entrando in vigore il 28 giugno prossimo, e quindi pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.