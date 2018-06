Papa Francesco: nomina don José Tolentino Calaca de Mendonca nuovo archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa

Il Papa ha nominato oggi archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa don José Tolentino Calaça de Mendonça, finora vice rettore dell’Università cattolica portoghese di Lisbona, elevandolo in pari tempo alla sede titolare vescovile di Suava, con dignità di arcivescovo. Don Tolentino, che assumerà il nuovo incarico a partire dal 1° settembre, è nato a Madeira (Portogallo) il 15 dicembre 1965. È stato ordinato sacerdote per la diocesi di Funchal (Madeira) il 28 luglio 1990. Ha conseguito la Licenza in Teologia presso l’Università Cattolica Portoghese a Lisbona nel 1989 e la Licenza in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico a Roma nel 1992. Ha ottenuto il Dottorato in Teologia Biblica presso l’Università cattolica portoghese a Lisbona nel 2004. È stato, tra l’altro, docente presso il Seminario diocesano di Funchal e rettore del Pontificio Collegio Portoghese a Roma. Consultore del Pontificio Consiglio della Cultura dal 2011, ha pubblicato numerosi volumi e articoli in ambito teologico ed esegetico, oltre a varie opere poetiche.