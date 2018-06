Notizie Sir del giorno: Papa-Macron, Galantino presidente Apsa, povertà in Italia, crisi Nicaragua, bambini separati dai genitori in Usa, corridoi umanitari

Papa-Macron: colloquio privato durato quasi un’ora. “Governanti riflettano sui poveri”

È durata quasi un’ora – precisamente 57 minuti – l’udienza privata del Papa con il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del quale c’è stato il consueto saluto alle rispettive delegazioni. Quella francese, composta in totale da 13 persone compresa Brigitte, tra i quali anche il filosofo francese Remi Brague. Durante lo scambio di doni, avvenuto mentre la coppia presidenziale ha affiancato il Papa, il presidente Macron ha donato a Francesco un’edizione storica e preziosa del “Diario di un curato di campagna”, di Georges Bernanos, in italiano e risalente al 1949. “È un libro che ha sempre amato molto”, ha detto Macron nel consegnarglielo. (clicca qui)

Papa Francesco: nomina mons. Nunzio Galantino presidente dell’Apsa

Papa Francesco ha accolto la rinunzia, presentata per raggiunti limiti di età dal card. Domenico Calcagno, all’incarico di presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica ed ha chiamato a succedergli nel medesimo incarico mons. Nunzio Galantino, vescovo emerito di Cassano all’Jonio, finora segretario generale della Conferenza episcopale italiana. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana. (clicca qui)

Istat: oltre 5 milioni in povertà assoluta. Record dal 2005

Sono oltre 5 milioni gli italiani che vivono in povertà assoluta. È quanto emerge dall’indagine sulla povertà in Italia elaborato dall’Istat. L’anno scorso si stimano in povertà assoluta 1 milione e 778mila famiglie residenti (6,9% del totale) rispetto a 1 milione e 619mila famiglie del 2016 (6,3% del totale). La percentuale corrisponde a 5 milioni e 58mila persone in povertà assoluta (8,4% del totale) rispetto a 4 milioni e 742mila persone del 2016 (7,9%). È il valore più alto registrato dall’Istat dall’inizio delle serie storiche nel 2005. (clicca qui)

Nicaragua: card. Brenes e mons. Álvarez in viaggio per il Vaticano. Aggiorneranno il Papa sulla situazione del Paese e sul Dialogo nazionale

Il card. Leopoldo Brenes Solórzano, arcivescovo di Managua, presidente della Conferenza episcopale nicaraguense (Cen) e della Commissione di mediazione e testimonianza del Dialogo nazionale, parte oggi per il Vaticano assieme a mons. Rolando Álvarez Lagos, vescovo di Matagalpa e membro della Commissione di mediazione e testimonianza. Il cardinale Brenes parteciperà al Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali e, nell’occasione, sarà accompagnato dal vescovo di Matagalpa. Entrambi saranno ricevuti in udienza privata da Papa Francesco, a nome di tutti i vescovi del Nicaragua. (clicca qui)

Usa: centinaia di chiamate alla Conferenza episcopale statunitense per offrire assistenza ai bambini sudamericani separati dai genitori

(da New York) Centinaia di chiamate da parte di famiglie e di singoli stanno subissando il centralino della Conferenza episcopale statunitense per offrire assistenza ai bambini sudamericani separati dai genitori al confine tra Stati Uniti e Messico. Il Catholic New Service (Cns) riporta che solo il 20 giugno sono arrivate più di 300 chiamate alla Commissione per i rifugiati e per i migranti, sollecitate dalle immagini dei bambini in lacrime, dei genitori straziati e anche dalla notizia che il Pentagono aveva chiesto 20mila materassi da inviare al confine, poiché le basi militari sono diventate rifugi per gli adulti in attesa di un processo che deciderà del loro status di rifugiati o di espulsi. (clicca qui)

Parlamento Ue: conferenza sul patrimonio europeo. Tajani, “non dobbiamo avere paura di aprirci al confronto con altre culture”

(Bruxelles) “Qui in Parlamento, nella casa dei cittadini, siamo convinti che la creatività sia l’anima del nostro essere europei”. Lo ha affermato Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, inaugurando la conferenza di alto livello sul patrimonio culturale europeo, che occupa l’intera giornata di lavori all’Eurocamera di Bruxelles. Tra i relatori, Jean-Michel Jarre, compositore, musicista e produttore; Daniel Barenboim, pianista e direttore; Ezio Bosso, direttore e compositore; Thierry Marx, chef; Mathilde de L’Ecotais, fotografa e designer; Radu Mihaileanu, regista. (clicca qui)

Corridoi umanitari: Cei-Sant’Egidio, domani nuovo arrivo di 139 persone dall’Etiopia

Arrivano domani, mercoledì 27 giugno, con un volo di linea dell’Ethiopian Airlines proveniente da Addis Abeba, 139 profughi del Corno d’Africa che erano rifugiati nei campi del Tigrai in Etiopia. Il loro ingresso in Italia è reso possibile grazie al Protocollo di intesa con lo Stato italiano, firmato dalla Cei (che agisce attraverso Caritas Italiana e Fondazione Migrantes) e dalla Comunità di Sant’Egidio. Con questo arrivo si raggiunge la quota di 327 rifugiati accolti nel nostro Paese sui 500 previsti in due anni. Tra i 139 che giungeranno domani mattina a Fiumicino ci sono nuclei familiari numerosi e oltre 60 sono i bambini: il più piccolo, Emanuel, è nato appena 3 mesi fa. (clicca qui)