Nomina Tolentino Mendonça: vescovi portoghesi, “riconosce la competenza e le conoscenze di padre José”

“Una nomina che riconosce la competenza e le conoscenze di padre José Tolentino” e le pone “a servizio della Chiesa universale in questa importante missione”: così il segretario della Conferenza episcopale portoghese padre Manuel Barbosa, commenta – congratulandosi a nome dei vescovi lusitani – la nomina del vice-rettore dell’Università Cattolica portoghese di Lisbona ad archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. “Invochiamo la benedizione del Signore affinché padre Tolentino possa esercitare questo ministero con l’umiltà, la semplicità, la saggezza e la dedizione che lo caratterizzano” aggiunge padre Barbosa. “Gioia enorme” è espressa anche in un comunicato del rettore dell’Università Cattolica, Isabel Capeloa Gil, dove p. Tolentino è anche direttore della Facoltà di teologia. “Uno dei più importanti teologi portoghesi con un’apertura internazionale” lo definisce il rettore che ne loda il “servizio generoso alla causa dell’Università Cattolica, in cui ha articolato in una singolare simbiosi, la solidità scientifica, l’accompagnamento pastorale, il senso dell’estetica e una grande sensibilità alla bellezza del mondo”. Ha contribuito a “un dialogo rinnovato e fecondo con la società attraverso i suoi interventi intellettuali e letterari”, scrive ancora Isabel Capeloa Gil, che definisce la prossima consacrazione episcopale del padre “un grande onore per la Chiesa portoghese, per il Portogallo e per l’Università”.