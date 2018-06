Migrazioni: mons. Caiazzo (Matera-Irsina), “un cristiano non elimina gli altri dalla propria vita”

aia“Se non si torna a ragionare da umani non potremmo dire di essere cristiani. Un cristiano non ragiona eliminando gli altri dalla propria vita”. Lo ha detto ieri sera l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, intervenendo alla festa di Avvenire. Il presule ha invitato la città che ospita la festa e che sarà Capitale europea della cultura nel 2019 ad “aprire il nostro orizzonte alla mondialità”. “Matera, in questo momento, vive da una parte il Sud del mondo che spinge per andare verso il Nord, mentre vede un tentativo del Nord di costruire questo collegamento umanitario – ha spiegato l’arcivescovo -. Noi siamo per costruire dei ponti. E ciò significa camminare insieme”. Mons. Caiazzo ha invitato a guardare nelle vite dei migranti, consapevole che ci sono “distruzioni interiori che è difficile ricostruire”. “Dobbiamo tornare a essere più umani. Perché altrimenti ci rivestiamo di una forma di religiosità che non apre al confronto e all’aiuto di chi si trova nel bisogno e nella necessità”.