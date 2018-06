Migranti: Roma, domani la presentazione dell’indagine di Ue.Coop-Ixe’ su “Gli italiani e l’immigrazione” con Tria e mons. Galantino

Saranno presentati domani, mercoledì 27 giugno, a Roma, i risultati dell’indagine Ue.Coop/Ixe’ su “Gli italiani e l’immigrazione”. L’appuntamento è per le 10, in via XXIV Maggio 43 nel Centro Congressi Rospigliosi con l’introduzione del presidente uscente di Ue.Coop Luigi Giampaolino e la tavola rotonda sul tema “Immigrazione e lavoro”, alla quale partecipano Giovanni Tria, ministro dell’Economia e delle Finanze, Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche Agricole e del Turismo, mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti, Francesco Greco, procuratore capo di Milano, e Gherardo Colombo. I risultati dell’indagine aiuteranno a capire “perché la maggioranza degli italiani è ostile agli sbarchi, cosa dovrebbero fare i nuovi arrivati per farsi meglio accettare, chi guadagna sul business dell’immigrazione e quanto siamo lontani dall’obiettivo indicato da Papa Francesco di ‘accogliere tanti rifugiati quanti si può e quanti si può integrare, educare, dare lavoro’”. Al termine, la proclamazione del nuovo presidente di Ue.Coop a cui aderiscono oltre 4.000 cooperative distribuite su tutto il territorio nazionale e operano in tutti 14 i settori dell’albo competente, con particolare rilevanza per quanto riguarda i settori della cooperazione sociale, dei servizi, della produzione lavoro, dell’agroalimentare e della pesca e alla quale fanno capo oltre 600 mila soci.