Marcia Perugia-Assisi: il 7 ottobre sul tema “Tu puoi cambiare le cose”

“Tu puoi cambiare le cose”. È questo il motto dell’edizione 2018 della marcia Perugia Assisi, in programma il prossimo 7 ottobre. L’appuntamento vuole essere un segno concreto per dire basta “alla violenza, alle guerre, alle ingiustizie, alle disuguaglianze, allo sfruttamento, alle discriminazioni, alla corruzione, al razzismo, all’egoismo, alle mafie, al bullismo, alle parole dell’odio”. Promossa dai francescani del Sacro convento di Assisi, dal Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani, la Tavola della pace e la Rete della Pace e il Coordinamento nazionale delle scuole di Pace, la marcia Perugia Assisi torna per ribadire “il riconoscimento della dignità e dei diritti di tutti i membri della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”. “Dobbiamo reagire! Un clima di violenza e intolleranza diffusa ci sta soffocando. Tutti gli esseri umani – affermano gli organizzatori in un appello sottoscritto in occasione dell’incontro degli operatori di pace che si è svolto il 22 giugno al Sacro convento di Assisi – nascono liberi ed eguali in dignità e diritti e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. La Marcia sarà preceduta da un grande Meeting della pace e dei diritti umani, che si terrà a Perugia il 5 e 6 ottobre.