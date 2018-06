Macron in Laterano: “lavorare insieme per la pace e al servizio del bene comune”

“Ho deciso di accettare questo invito perché appartiene alla tradizione di concordia, di amicizia tra Francia e Vaticano alla quale sono attaccato”. Con queste parole il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha cominciato il suo ringraziamento per la presa di possesso del titolo di protocanonico d’onore del capitolo lateranense. Dopo essersi soffermato sulle origine di tale tradizione sul “legame un po’ particolare” che si è instaurato grazie ad essa tra la Francia e la Santa Sede, Macron ha citato la Messa per la Francia che si celebra ogni anno il 3 dicembre: “Questa tradizione è ancora rispettata”, ha detto, “come illustrazione della memoria della Francia in questa cattedrale di Roma”. “La presenza del Capo di Stato – ha spiegato Macron – sottolinea la volontà della Francia di approfondire la relazione di amicizia, comprensione, fiducia che intrattiene con la Santa Sede”. Queste tradizioni, ha sottolineato il presidente francese, “non sono solo frutto della storia, di una storia singolare: spero che si sviluppino ancora per permetterci di lavorare insieme per la pace e al servizio del bene comune”. Poi Macron ha ricevuto la Croce edl Capitolo lateranense, si è seduto nel posto a lui riservato e ha posto la sua firma sul Libro d’Onore.