Istat: oltre 5 milioni in povertà assoluta. Record dal 2005

Sono oltre 5 milioni gli italiani che vivono in povertà assoluta. È quanto emerge dall’indagine sulla povertà in Italia elaborato dall’Istat. L’anno scorso si stimano in povertà assoluta 1 milione e 778mila famiglie residenti (6,9% del totale) rispetto a 1 milione e 619mila famiglie del 2016 (6,3% del totale). La percentuale corrisponde a 5 milioni e 58mila persone in povertà assoluta (8,4% del totale) rispetto a 4 milioni e 742mila persone del 2016 (7,9%). È il valore più alto registrato dall’Istat dall’inizio delle serie storiche nel 2005.