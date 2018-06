Istat: cresce la povertà assoluta, l’incidenza ai valori più alti da quando si rilevano i dati

Cresce la povertà assoluta per famiglie e individui; peggiorano le condizioni delle famiglie con un figlio minore e di quelle con anziani; cresce anche la povertà relativa, soprattutto nel Mezzogiorno. Sono questi i principali elementi che emergono dal rapporto sulla povertà in Italia nel 2017, diffuso oggi dall’Istat. Per quanto riguarda la povertà assoluta, si stimano in questa condizione un milione e 778mila famiglie in cui vivono 5 milioni e 58mila individui. L’incidenza della povertà assoluta è passata dal 6,3% del 2016 al 6,9% dello scorso anno per le famiglie e dal 7,9% all’8,4% per gli individui. Entrambi i valori sono i più alti dall’inizio della serie storica delle rilevazioni, iniziata nel 2005. Ben due decimi di punto di questo aumento sono da attribuire all’inflazione registrata nel 2017. Diminuisce leggermente (dal 12,5% al 12,1%, pari a un milione 208mila persone) ma rimane su livelli molto elevati la povertà assoluta tra i minori. Tra le famiglie con almeno un figlio minore l’incidenza è del 10,5%, balza al 20,9% in quelle con tre o più figli minori. L’aumento della povertà assoluta è più intenso nel Mezzogiorno, laddove si passa dall’8,5% di due anni fa al 10,3% del 2017. Il peggioramento è concentrato nei grandi comuni, centro di area metropolitana – in un anno l’incidenza è quasi raddoppiata, dal 5,8% al 10,1% – e nei comuni più piccoli, quelli al di sotto dei 50mila abitanti. Ma la crescita si registra anche nei centri e nelle periferie delle aree metropolitane del Nord. La povertà assoluta diminuisce all’aumentare dell’età della persona di riferimento in termini di reddito. Si va da un minimo di 4,6%, se tale persona è oltre i 64 anni, a un massimo del 9,6%, se è sotto i 35 anni. Evidentemente questo si spiega con l’impatto della condizione lavorativa sull’incidenza della povertà, con le conseguenze della disoccupazione e, invece, la maggiore protezione offerta dalle pensioni.