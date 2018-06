Galantino presidente Apsa: card. Bassetti (Cei), “atto di stima e di fiducia” del Papa

“La nomina di mons. Nunzio Galantino a presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Santa Sede è un grande atto di stima e di fiducia da parte del Santo Padre. Al nostro segretario generale Papa Francesco affida una responsabilità enorme, in un settore estremamente delicato qual è la gestione del patrimonio economico della Sede Apostolica”.

Così il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, commenta a caldo la nomina di mons. Galantino all’Ansa. Il pensiero del cardinale si fa quindi gratitudine: “L’annunzio è motivo per esprimere da subito apprezzamento per quanto nella sua veste di segretario generale ha fatto a servizio della nostra Conferenza episcopale. Il cammino condiviso mi ha fatto toccare con mano l’intelligenza e lo zelo con cui ha portato avanti iniziative e attività, spendendosi in modo convinto in particolare per mettere a fuoco alcuni criteri essenziali di rigore nell’elargizione di contributi con fondi provenienti dall’8 per mille. In tal modo, abbiamo reso ancora più rigorose le procedure di tale erogazione, secondo la linea auspicata da tutti i vescovi per un’amministrazione dei beni della Chiesa secondo chiarezza e trasparenza”.