Diocesi: Ragusa, oggi un seminario sui giovani “rigeneratori di comunità” col vescovo Cuttitta

Avviare una riflessione territoriale sullo sviluppo di comunità a partire dai giovani, stimolo per una rilettura in chiave educativa del rapporto tra giovani e lavoro, e cogliere il valore del volontariato europeo, nello specifico di quello promosso nel rapporto fra Chiese europee. Sono gli obiettivi del workshop “Giovani: rigeneratori di comunità”, previsto a conclusione del progetto di volontariato sociale “Estamos Juntos”, che si tiene ogi, martedì 26 giugno, in contrada Magnì, a Ragusa. Al seminario, aperto dai saluti del vescovo, mons. Carmelo Cuttitta, parteciperanno Ennio Ripamonti, docente dell’Università Bicocca di Milano ed esperto in sviluppo di comunità, Diego Cipriani, capo dell’ufficio servizio civile di Caritas Italiana, di “Comunidade Vida e Paz”, ente portoghese coinvolto nel progetto, e di “Architetti senza Frontiere”, onlus che guiderà i laboratori del pomeriggio. L’invito a partecipare è rivolto ai giovani, agli educatori, a chi opera nell’ambito delle politiche giovanili, dell’orientamento, della formazione, dell’ascolto dei giovani, dell’informazione e agli enti di servizio civile. È prevista l’accoglienza da parte delle cooperative “Semina Mondo” e “Rinart” che operano all’interno della tenuta nei settori dell’agricoltura e della falegnameria, con visita guidata alla villa e pranzo con prodotti locali.