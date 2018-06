Diocesi: Latina, solo un anno di discepolato prima della Cresima

Cambia il percorso di catechesi nella diocesi di Latina. Il periodo di “discepolato”, che precede i due anni di catechesi di preparazione alla Cresima, sarà ridotto da due anni ad uno solo. La nuova regola, disposta dal vescovo Mariano Crociata, entrerà in vigore il prossimo settembre e interesserà tutte le parrocchie pontine. Si tratta di una decisione temporanea presa nell’attesa che sia definito il progetto ZeroDiciotto, con cui prendersi cura dei giovani da zero a 18 anni d’età insieme alle loro famiglie, che tra l’altro comprenderà anche una nuova configurazione del catechismo per la Prima comunione e la Cresima. Il decreto, firmato ieri da mons. Crociata è accompagnato da una lettera indirizzata ai presbiteri, in cui il vescovo di Latina spiega di aver voluto raccogliere le “insistenti richieste” che da molto tempo parroci e catechisti gli hanno rivolto “per intervenire quanto prima sulla fase del ‘discepolato’ per le reazioni che suscita e per le difficoltà e lo scarso o nulla profitto formativo che essa sperimenta”. È ora affidato ai parroci e ai loro collaboratori il compito di far sì che il discepolato di un anno “valorizzi il meglio della proposta catechistica e dell’esperienza ecclesiale secondo cui è stato pensato”. La Cresima sarà celebrata nell’anno corrispondente alla seconda media o, preferibilmente, all’inizio della terza media, – afferma mons. Crociata – “così da assicurare l’aggancio con le iniziative di dopo-cresima che lodevolmente già non poche parrocchie portano avanti”. Dopo due anni di necessaria transizione, le disposizioni del decreto entreranno a pieno regime con l’anno pastorale 2020-2021.