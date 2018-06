Diocesi: Cerreto Sannita, inaugurata la “Casa delle donne”. Vescovo Battaglia, “Chiesa sinodale che si fa carico del territorio”

Una voce per le donne e delle donne, uno spazio che torna a vivere, un luogo di ascolto. La “Casa delle sonne”, inaugurata a Sant’Agata de’ Goti (diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti) nei locali di Villa Fiorita “punta alla creazione di una filiera di contrasto alla violenza di genere e di aiuto verso tutte quelle donne che vivono delle difficoltà e che decidono di dire basta e di lasciare l’abitazione familiare”, si legge in un comunicato. Il progetto è frutto di un percorso comune tra Caritas diocesana, iCare cooperativa sociale di comunità e Fondazione Villa Fiorita Ianieri – D’Ambrosio. A questo, va collegato il progetto Dear in collaborazione con il Centro calabrese di solidarietà, finanziato da Fondazione con il Sud, che prevede la presenza di sportelli itineranti nel territorio diocesano, tramite un camper che girerà in autunno. Villa Fiorita, prosegue il comunicato, si candida “a diventare un porto sicuro per tante donne che, a partire da qui, potranno intercettare i bisogni di altre donne”. “È questa – ha detto il vescovo, don Mimmo Battaglia – la Chiesa sinodale che vuole abitare il nostro territorio per farsene carico. Una Chiesa sinodale che vuole essere presente concretamente nelle situazioni”.