Caso Alpi: no ad archiviazione. Libera, “non archiviano la verità e la giustizia”

“Una bella notizia che riaccende la speranza per ribadire ad alta voce che noi non archiviamo la verità e la giustizia. Sì, perché riteniamo che Ilaria e Miran siano stati uccisi perché cercavano la verità, che le mafie e i poteri illegali calpestano e che la giustizia ha il dovere di portare alla luce”. In una nota Libera commenta il “no” all’archiviazione del Procedimento giudiziario sulla morte di Ilaria Alpi. “A Luciana e Giorgio, i genitori di Ilaria – scrive Libera – è rivolto il nostro pensiero ma soprattutto la promessa che faremo il possibile per mantenere alta l’attenzione sul procedimento giudiziario con le nostre parole, scelte e azioni. A chiedercelo sono Ilaria e Miran, è la passione che hanno saputo trasmettere in tanti, ma è anche la coscienza – di cui sono stati testimoni – che la democrazia è un cammino arduo ma appassionante se lo percorriamo unendo le forze, portando ciascuno il suo impegno e la sua sete di verità”.