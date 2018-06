Azzardo: Caritas Roma, 94% adolescenti lo conosce. Tv maggiore canale pubblicitario (80,6%)

Dall’indagine “Adolescenti e azzardo: cresceranno dipendenti?” condotta dalla Caritas di Roma su 1.600 giovani nelle scuole e nelle parrocchie della capitale e presentata questa mattina a Roma, emerge che i giochi d’azzardo sono conosciuti dalla quasi totalità degli adolescenti: il 94,8% dei ragazzi intervistati conosce il gratta e vinci, quasi il 90% il Lotto e il Superenalotto, l’89% conosce le Lotterie, l’87,5% le Scommesse sportive, l’86,8% le slot machine, l’84,1% il Bingo e così via. L’azzardo, si legge in un comunicato, “appartiene dunque all’universo psichico dei nostri ragazzi, è penetrato nel mondo giovanile e attrae l’attenzione già dei tredicenni. I nuovi giochi elettronici non hanno però sostituito nell’immaginario collettivo i giochi più tradizionali; essi si sono semplicemente affiancati o ne hanno proposto una versione riammodernata”. E’ la televisione il maggiore canale pubblicitario dell’azzardo: l’80,6% dei ragazzi ne è venuto a conoscenza tramite la tv, il 67,3% tramite la pubblicità online 67,3%. IL 64,9% si è imbattuto nell’azzardo nel bar/tabacchi (64,8%). “Qualunque intervento volto a favorire un contenimento del gioco – sostengono gli autori dell’indagine – non potrà ignorare la funzione promozionale fortissima della pubblicità televisiva”.