Avvenire: la prima pagina di domani 27 giugno. Rapporto Istat sulla povertà, Papa e Macron, vicenda nave Lifeline

“Avvenire” apre la sua prima pagina con i dati Istat sulla povertà in Italia nel 2017. Il dato drammatico di 5 milioni di persone in gravi difficoltà economiche è il peggiore dal 2005. Scrive Francesco Riccardi nel suo editoriale: “È la conferma che nelle società moderne la crescita del Pil non è di per sé sufficiente a far emergere dalla miseria chi si ritrova ai margini perché non attrezzato – per grado di istruzione, età o condizione di provenienza – ad affrontare i sempre più veloci cambiamenti sociali e del lavoro. La marea, quando anche si alza – come accaduto nel 2016 e nel 2017 con il Pil a +0,9 e +1,5% – non fa automaticamente galleggiare meglio tutte le barche”. La fotocronaca è dedicata alla lunga udienza concessa da Papa Francesco al presidente francesce Macron, in cui si è parlato di migranti ed Europa. Il titolo di taglio va alla vicenda della nave “Lifeline”, che sembra destinata a Malta, anche con la mediazione compiuta in un colloquio non previsto né annunciato tra Conte e Macron a Roma: i 234 profughi saranno distribuiti fra vari Paesi. Ampio richiamo per la nomina vaticana di monsignor Nunzio Galantino, segretario della Cei, che guiderà l’Apsa. Tra i temi di Avvenire, l’inchiesta a puntate verso il Sinodo dei giovani, la seconda serata della festa del quotidiano cattolico a Matera e la rievocazione del 1988 nella serie del cinquantennale di Avvenire.