Parlamento Ue: domani conferenza sull’Anno europeo del Patrimonio. Tajani, “la cultura unisce i popoli”

(Bruxelles) “I nostri valori e la nostra stessa identità europea affondano le loro radici in oltre 3000 anni di storia e cultura. Dalle antiche civiltà europee agli splendori del rinascimento con Leonardo da Vinci, Erasmo da Rotterdam e Van Eyck, dal barocco di Caravaggio, Bach o Velázquez sino al secolo dei lumi di Voltaire, la creatività europea ha forgiato un patrimonio immenso, inestimabile. Siamo il continente con oltre la metà dei siti Unesco, riconosciuti patrimonio dell’umanità”. Lo afferma il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che domani, 26 giugno, aprirà a Bruxelles la conferenza di alto livello sull’anno europeo del Patrimonio culturale. L’evento – “Cultural heritage in Europe: linking past and future” – si svolgerà a partire dalle 14 presso l’emiciclo del Parlamento europeo, nel quadro delle iniziative per l’Anno europeo 2018 dedicato appunto al patrimonio culturale. Tajani terrà un discorso sull’importanza delle industrie creative e culturali, in Europa. Interverranno, tra gli altri, il commissario europeo per la cultura, Tibor Navracsics, e vari rappresentanti dei governi nazionali e regionali, della società civile e dell’industria. “Ancor prima dell’economia, è la cultura – aggiunge Tajani – che contraddistingue, avvicina e unisce i popoli europei, offrendo una solida base per imprimere nuovo slancio al progetto dell’Unione”.