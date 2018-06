Papa Francesco: ricevuto il governatore generale del Commonwealth di Australia. Tra i temi affrontati: la tutela dei minori e delle persone vulnerabili

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza, nel Palazzo Apostolico, il governatore generale del Commonwealth di Australia, Peter Cosgrove, il quale si è successivamente incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul R. Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. “Nel corso del cordiale colloquio – riferisce la sala stampa in una nota – sono state affrontate le tematiche della migrazione, sia a livello globale che regionale, nonché dei cambiamenti climatici. Si è fatto cenno anche al ruolo della Chiesa nella società australiana e alla discussione attuale circa la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, ribadendo l’impegno di tutte le componenti ecclesiali in questo ambito. Ci si è poi soffermati sulla situazione sociale nel Paese e sulla questione della pace e della stabilità nell’intera regione del Pacifico e dell’Asia”.