Papa Francesco: a Forum Gran Sasso, “fondamentale ruolo delle istituzioni accademiche nell’educazione umana e culturale dei giovani”

“Favorire il costruttivo confronto circa il significativo apporto dei valori umani e cristiani che hanno forgiato il pensiero e l’arte e la cultura delle nazioni europee, promuovendo incessantemente la solidarietà, il rispetto della dignità umana e privilegiando il dialogo come forma di incontro”. Questo l’auspicio che Papa Francesco rivolge agli organizzatori e ai partecipanti del Forum internazionale del Gran Sasso che si apre oggi a Teramo, dal titolo “Dove il passato incontra il futuro: il contributo delle università e dei centri di ricerca in Europa”. In un telegramma indirizzato a mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, il Papa esprime “vivo apprezzamento per l’opportuna iniziativa volta a riflettere sul fondamentale ruolo delle istituzioni accademiche nell’educazione umana e culturale delle giovani generazioni, in un ambito sociale profondamente trasformato”.