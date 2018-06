Notizie Sir del giorno: Papa Francesco sulla sacralità della vita, Parolin e migranti, libertà religiosa in Medio Oriente, incontro mondiale famiglie, elezioni in Messico, cittadella carità a Carpi

Papa Francesco: la vita umana è sempre sacra

“La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo. Ma ugualmente sacra è la vita dei poveri” già nati, che si dibattono nella miseria e nell’esclusione, “nella tratta di persone, nell’eutanasia nascosta dei malati e degli anziani privati di cura, nelle nuove forme di schiavitù, e in ogni forma di scarto”. Lo ha affermato Papa Francesco ricevendo questa mattina in udienza i partecipanti alla XXIV assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita (Pav), sul tema “Equal beginnings. But then? A global responsibility”, che ha luogo in Vaticano, nell’Aula Nuova del Sinodo, da oggi al 27 giugno. (clicca qui)

Migranti-Europa: card. Parolin, “problematica esige coinvolgimento di tutti”

“Credo che ci debba essere una risposta comune a questo problema. Certamente i porti chiusi non sono una risposta. Però la risposta può venire soltanto da una collaborazione tra tutti i Paesi europei”. Così il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha risposto al Sir parlando della questione – al centro ieri a Bruxelles – della gestione dei flussi dei migranti nel Mediterraneo e della responsabilità dell’Europa. “Ecco la domanda”, ha esordito Parolin: “L’Europa dov’è? C’è ancora? E, come si dice, se ci sei, batti un colpo”. “Credo che si debba insistere su questo”, ha poi aggiunto il segretario di Stato: “La problematica delle migrazioni è una problematica che esige il coinvolgimento di tutti”. (clicca qui)

Libertà religiosa: card. Sandri, “i cristiani di Siria, Iraq, Libano, Egitto, Turchia non sono persone di seconda categoria”

“I cristiani di Siria, Iraq, Libano, Egitto, Turchia, amano il loro Paese, vi sono legati, e lo vogliono servire perché in esso non si sentono ospiti o stranieri: ma vogliono viverci a pieno titolo, non come persone di seconda categoria, che vedono preclusi alcuni posti di lavoro o ruoli di responsabilità all’interno delle amministrazioni”. È quanto ha dichiarato il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, al Simposio “Defending International Religious Freedoom: Partnership and action” organizzato a Roma, dall’ambasciata Usa presso la Santa Sede con la Comunità di Sant’Egidio e Aiuto alla Chiesa che soffre. (clicca qui)

Incontro mondiale famiglie: da oggi su www.worldmeeting2018.ie si possono prenotare i biglietti

È possibile da oggi prenotare i biglietti per partecipare a due eventi della Giornata mondiale delle famiglie, che vedono Papa Francesco protagonista: il primo è la visita al Santuario mariano di Knock, la mattina del 26 agosto, dove il Papa andrà in pellegrinaggio per pregare nella cappella dell’apparizione e poi recitare l’Angelus sulla piazza antistante la Basilica. Il Papa resterà a Knock un’ora (9,45-10,45) e 45mila persone potranno essere presenti a questo momento. Biglietti saranno indispensabili anche per assistere nel pomeriggio dello stesso giorno alla messa conclusiva della Giornata mondiale, al Phoenix Park di Dublino. Per questo evento sono disponibili da oggi 500mila biglietti. (clicca qui)

Messico: vescovi in vista delle elezioni presidenziali, “contribuire alla riconciliazione sociale”

Un invito alla partecipazione, ma anche all’unità e alla riconciliazione. È quello che arriva dalla Conferenza episcopale messicana (Cem) che, a una settimana esatta dalle elezioni presidenziali, ha emesso ieri un’articolata nota sull’appuntamento elettorale, firmata dall’intera presidenza Cem, a cominciare dal presidente, il cardinale José Francisco Robles Ortega, arcivescovo di Guadalajara. I vescovi messicani lamentano il fatto che l’attuale processo elettorale “ha generato polarizzazione e asprezza non solo tra i candidati ma anche tra alcuni dei loro militanti, che in molte occasioni sembra abbiano privilegiato la passione più della ragione, più la squalifica che l’argomentazione, più il desiderio di distruggere l’avversario che la costruzione di ponti per un Messico riconciliato”. (clicca qui)

Diocesi: Carpi, inaugurata Cittadella della Carità. Mons. Cavina, “percorso di promozione umana ai padri separati in difficoltà”

(da Carpi) “È un evento di gioia e di ringraziamento al Signore per una struttura che dà una degna sede alla Caritas diocesana e all’associazione Camilla Pio e nello stesso tempo intende dare una risposta alle difficoltà in cui cadono alcuni padri al momento della separazione”. Così il vescovo di Carpi, mons. Francesco Cavina, ha inaugurato oggi – sotto una pioggia battente – la Cittadella della Carità intitolata ai coniugi Odoardo e Maria Focherini e realizzata con i fondi dell’8xmille Cei e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Nella struttura, costata 600mila euro, anche una cappellina nel cui altare è stata murata la “prima pietra” benedetta da Papa Francesco durante la visita del 2 aprile 2017. (clicca qui)

Lavoro: vescovo di Acerra, solidarietà ai lavoratori della Simav/Siram. Ritirare i licenziamenti

“Vicinanza e solidarietà” ai lavoratori della società Simav/Siram della sede di Pomigliano D’Arco, appartenenti al gruppo francese Veolia, coinvolti nella procedura aziendale di licenziamenti collettivi che sarà ufficializzata al ministero del Lavoro il 27 giugno. È quanto esprime oggi, in una nota, il vescovo di Acerra, mons. Antonio Di Donna. Da venerdì scorso, informa la diocesi, i 5 impiegati – che l’azienda d’impiantistica industriale ha deciso di licenziare insieme ad altri 5 dipendenti della sede di Roma dopo aver esternalizzato il lavoro – stanno protestando ininterrottamente asserragliati sul tetto dell’azienda in via ex Aeroporto. (clicca qui)