Nigeria: coprifuoco nel Plateau dopo gli scontri per la terra

(DIRE-SIR) – Coprifuoco nello Stato di Plateau, nel cuore geografico della Nigeria, dopo scontri tra comunità di contadini e pastori che nel fine-settimana hanno provocato almeno 86 morti. Della misura riferiscono oggi i principali quotidiani del Paese. A scontrarsi, in una regione dove i conflitti per la terra contrappongono spesso comunità sedentarie e semi-nomadi, sarebbero stati gruppi Berom e Fulani. Il coprifuoco resterà in vigore dalle 18 alle 6 del mattino nelle aree di Riyom, Barikin Ladi e Jos “per scongiurare un collasso della legge e dell’ordine”. (www.dire.it)