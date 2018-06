Lasalliani: tre proposte estive per i giovani

Camminare accanto ai giovani “senza frontiere”, “con il cuore” e “in prossimità”. Si possono sintetizzare così le tre proposte che i Lasalliani propongono in questi mesi estivi. “Estate senza frontiere” farà tappa a Scampia dal 15 al 22 luglio nel campo lasalliano a CasArcobaleno; dal 22 luglio all’11 agosto invece, i giovani saranno coinvolti in attività con i bambini napoletani e rom. “Estate senza frontiere” sarà anche a Regalbuto, in Sicilia: dal 19 giugno al 20 luglio per ragazzi over 14, ex allievi, universitari e non, viene proposta un’esperienza forte di volontariato e, per i più grandi, dal 22 al 26 agosto, campo estivo alle pendici dell’Etna per formarsi al servizio degli altri. Dodici ragazzi tra i 14 e i 17 anni, infine, sono diretti a New York, dove faranno tappa al museo di Ellis Island, “per ricordarci di quando eravamo migranti e sulle barche c’eravamo noi”, spiega Andrea Sicignano, docente del De Merode e referente dell’iniziativa: “Lo scopo è quello di aiutarci ad aprire i cuori agli altri e andare oltre i nostri limiti mentali e talvolta fisici”. Fede, fraternità e servizio saranno le parole chiave di quest’esperienza che si concluderà il 20 luglio. “Cuore senza frontiere” è il campo vocazionale che i Lasalliani propongono a Paola (Cosenza) dal 5 al 12 agosto. Per 24 giovani volontari, infine, ci sarà l’“esperienza di prossimità in Africa”. “Il primo gruppo con ragazzi tra i 16 e i 20 anni partirà il 13 luglio con una docente lasalliana di 26 anni”, spiega Enrico Sommadossi, coordinatore del tavolo di pastorale e volontariato. “Il secondo gruppo dai 20 ai 31 anni partirà dal 24 luglio al 4 agosto, il terzo infine dal 4 al 24 è costituito da giovani tra i 20 e i 40 anni”. Destinazione per tutti il Kenya presso il Mwangaza College a Nakuru. “Il terzo gruppo attraverserà anche il confine per un breve tratto a piedi, per entrare in Uganda ed essere accompagnati a Moroto da Africa Mission”. Obiettivo dell’iniziativa, pensata e sperimentata da tre anni, è condividere la vita degli allievi del college lasalliano e dei ragazzi dell’orfanotrofio Child Discovery Center.