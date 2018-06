Incontro mondiale famiglie: da oggi su www.worldmeeting2018.ie si possono prenotare i biglietti

È possibile da oggi prenotare i biglietti per partecipare a due eventi della Giornata mondiale delle famiglie, che vedono Papa Francesco protagonista: il primo è la visita al Santuario mariano di Knock, la mattina del 26 agosto, dove il Papa andrà in pellegrinaggio per pregare nella cappella dell’apparizione e poi recitare l’Angelus sulla piazza antistante la Basilica. Il Papa resterà a Knock un’ora (9,45-10,45) e 45mila persone potranno essere presenti a questo momento. Biglietti saranno indispensabili anche per assistere nel pomeriggio dello stesso giorno alla messa conclusiva della Giornata mondiale, al Phoenix Park di Dublino. Per questo evento sono disponibili da oggi 500mila biglietti. “Non sarà possibile ammettere nessuno a questi luoghi senza biglietto, né adulti né bambini”, spiega una nota diffusa dall’ufficio stampa irlandese della Giornata. I biglietti sono disponibili su www.worldmeeting2018.ie e sono gratuiti, precisa la nota, spiegando anche che “al momento della prenotazione ci sarà un invito a dare un contributo volontario alla Giornata mondiale per compensare i costi dell’evento: è facoltativo e non avrà alcuna conseguenza sulla possibilità di ottenere un biglietto”.