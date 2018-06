Gesuiti e Acec: dal 18 al 25 agosto il corso Bibbia&Cinema sul libro dell’Apocalisse

Si intitola “Alza gli occhi, Hanna, alza gli occhi” il corso che i padri gesuiti organizzano dal 18 al 25 agosto presso la Casa di Caccia di San Giacomo D’Entraque (Cn) immersa fra le montagna del Parco delle Alpi Marittime. Il corso, che vede la collaborazione dell’Acec, propone un dialogo tra linguaggi diversi e la lettura del libro dell’Apocalisse nelle sue similitudini e vicinanze al cinema comico. L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 18 anni in su. “Una settimana per dare la possibilità ai giovani di gustare la bellezza della Parola liberi da schemi precostituiti – scrivono gli organizzatori -: lettura, confronto, lavori di gruppo e dinamiche interattive, condivisione della preghiera comunitaria, momenti di svago, passeggiate in montagna, gestione della casa”. L’Acec offre a un rappresentante per Sala della comunità e per circolo Ancci l’ospitalità completa (l’agevolazione è riservata ad un massimo di 20 persone). Chi non fosse Socio Acec o Ancci e volesse partecipare al corso Bibbia&Cinema di San Giacomo d’Entraque, può mandare un’email all’indirizzo acec@acec.it segnalando il proprio interesse. La segreteria nazionale risponderà con tutte le informazioni utili all’iscrizione. La scheda di iscrizione va inviata alla segreteria generale dell’Acec entro il 15 luglio 2018.