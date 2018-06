Diocesi: Firenze, l’arcivescovo Betori incontra una delegazione della Lega Musulmana

“Il dialogo è lo strumento più importante per arrivare alla pace nel mondo. Il nostro compito, incontri e gesti come quello di oggi dimostrano che le religioni possono essere elemento di unione e fraternità fra i popoli e non di divisione”. Lo ha detto l’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, che ha incontrato ieri in arcivescovado il segretario della Lega Musulmana Mondiale, Muhammad Bin Abdul Karim Al Issa accompagnato da una delegazione. Alla visita hanno partecipato anche il vicario generale della diocesi, mons. Andrea Bellandi, il rabbino Joseph Levi e l’imam Izzeddin Elzir, responsabili della “Scuola Fiorentina di Alta Formazione per il Dialogo Interreligioso ed Interculturale”. “Per aiutare e sostenere su questa strada chi ha responsabilità di governo, politica, e civile è nata a Firenze la scuola di educazione al dialogo interreligioso. Il nostro incontro – ha aggiunto il card. Betori – avviene nel giorno del patrono della città san Giovanni Battista, un ebreo, considerato un grande profeta anche dalla religione islamica”. Un fatto che “ci ricorda che molto ci unisce anche nella storia delle nostre religioni e la scuola per il dialogo interreligioso servirà a mostrare anche queste radici comuni”. “A Firenze – ha concluso il cardinale – abbiamo una particolare responsabilità: nel secolo scorso il sindaco Giorgio La Pira è stato promotore di dialogo fra Paesi e religioni una eredità pesante quindi, ma che ci onora e ci incoraggia su questo cammino”. ​