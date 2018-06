Diocesi: Cerreto Sannita, oggi l’inaugurazione della “Casa delle Donne” a Sant’Agata de’ Goti

Sarà inaugurata oggi, lunedì 25 giugno, alle 18, a Sant’Agata de’ Goti nei locali di Villa Fiorita la “Casa delle Donne”. Un progetto, espressione di un percorso comune tra Caritas diocesana, la cooperativa sociale di comunità iCare e la Fondazione Villa Fiorita Ianieri – D’Ambrosio, che punta alla creazione di una filiera di contrasto alla violenza di genere e sulle donne in difficoltà. “La Casa delle Donne – spiega la presidente della cooperativa sociale di comunità iCare, Mirella Maturo – è un luogo di condivisione e di incontro delle donne e fatto dalle donne, in un’ottica di collaborazione e di rete. Essa rappresenterà lo spazio in cui ognuna di esse avrà la piena libertà di espressione e sostegno concreto. Le donne saranno supportate nella gestione della vita privata, lavorativa e familiare”. “Credo nella dignità della forza delle donne e nella forza della dignità delle donne – ha aggiunto il vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, mons. Domenico Battaglia -. Vorrei vedere realizzato questo sogno. E possiamo farlo soltanto insieme”.