Diocesi: Carpi, inaugurata Cittadella della Carità. Don Soddu, “opera che pone l’attenzione sulla povertà e sugli ultimi”

“È importante la sollecitudine e la preoccupazione iniziale per tutte quelle che sono le esigenze della comunità, questo è il nostro filo rosso. Questa struttura di Carpi si colloca in questa strada: è un servizio. Ma è bene mettere in evidenza ciò che l’opera significa: l’attenzione alle povertà, agli ultimi che devono essere messi al centro”. Lo ha detto don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, oggi all’inaugurazione della Cittadella della Carità di Carpi. “Una delle preoccupazioni di Caritas sono i poveri nella comunità e la comunità a servizio dei poveri. Ciascuna trova nell’altra la forza per poter essere promossa: una comunità si regge nella misura in cui pone attenzione ai poveri, altrimenti come dice papa Francesco, si dissolve”. “La cittadella rappresenta un’ulteriore tappa in quel cammino di apertura all’accoglienza e all’ospitalità, che già da alcuni anni, seguendo le indicazioni del vescovo, stiamo mettendo in atto”. Lo ha detto Giorgio Lancellotti, direttore Caritas della diocesi di Carpi. “La struttura per padri separati in difficoltà – ha continuato Lancellotti – nasce nell’ambito di un’urgenza più ampia, quella di venire incontro all’emergenza abitativa che riguarda gli uomini e su cui abbiamo già provveduto con il dormitorio maschile con tre posti letto”. I padri separati hanno a disposizione quattro camere – sei posti letto totali – due delle quali dotate di un secondo letto per accogliere i figli affidati ai papà.