Consiglio d’Europa: la svizzera Liliane Maury-Pasquier eletta presidente dell’Assemblea parlamentare. No ai “sovranismi”

(Strasburgo) Liliane Maury-Pasquier, svizzera, è la nuova presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, succedendo all’italiano Michele Nicoletti. Si tratta della quarta donna a presiedere l’assemblea di Strasburgo. Nel suo primo discorso Maury-Pasquier ha ricordato che “i valori del Consiglio d’Europa hanno più che mai bisogno di essere promossi, sostenuti, vissuti nel continente e al di là di esso”. La presidente ha messo in guardia dall’aumento degli atteggiamenti estremisti e violenti in un contesto migratorio e di sicurezza delicato e teso. Ha quindi ricordato “l’inquietante evoluzione in certi Paesi contro la libertà di espressione, la libertà dei media, la protezione delle minoranze”. “I diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto devono ridurre la sofferenza, lo sfruttamento e la miseria”. Ha quindi richiamato i valori fondativi della solidarietà, della coesione e del dialogo e ha messo in guardia dai “sovranismi”.