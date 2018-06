Cinema: box office al 24 giugno, al vertice ancora “Jurassic World”. Giraldi, “tengono i dinosauri, ma gli incassi restano magri”

“Ancora una volta primo al box office, dopo tre settimane, è ‘Jurassic World’, che rastrella un altro milione di euro portandosi alla somma complessiva di oltre 8milioni. Un dato però non rassicurante, se si guarda al complesso dell’incasso nel fine-settimana 21-24 giugno: nessuno dei primi dieci film supera il milione e ben otto su dieci sono sotto i 200mila euro. Il risultato è dunque magro, segno come abbiamo detto in più di un’occasione che la stagione estiva rimane sempre critica per il cinema. Al di là dei grandi appuntamenti, dei kolossal, la risposta del pubblico è modesta e poco incoraggiante. Ci chiediamo nuovamente se sia il caso di ripensare le strategie distributive e di programmazione in sala”. Riflette così con il Sir Massimo Giraldi, presidente della Commissione nazionale valutazione film della Cei.

Andando a guardare nel dettaglio il box office italiano al 24 giugno, sul podio troviamo “Jurassic World” diretto da Juan Antonio Bayona, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, che ottiene €938.358 per un totale di €8.482.454 alla terza settimana di programmazione. Al secondo posto c’è il film thriller dalle pennellate horror “Obbligo o verità” di Jeff Wadlow, che incassa in quattro giorni €755.029, confermando il dato che il genere horror durante la stagione estiva trova un pubblico pronto a rispondere. Medaglia di bronzo per la commedia degli equivoci di produzione francese “Sposami, stupido!” di Tarek Boudali, che nel fine-settimana 21-24 raggiunge un incasso €134.387.

Scende dal podio “211. Rapina in corso” di York Alec Shackleton, che alla seconda settimana di programmazione ottiene €105.358 per un totale di €368.211. Tiene ancora “Solo: A Star Wars Story” diretto da Ron Howard, che incassa altri €85.039 e portandosi sulla cifra totale di oltre 4milioni di euro. Siamo però lontani dai numeri della saga “Star Wars” ideata da George Lucas.

Dalla sesta alla decima posizione il “bottino” si fa ancora più esiguo: al sesto posto c’è “Ogni giorno” di Michael Sucsy con €82.615 (totale €353.029); al settimo “A Quiet Passion” di Terence Davies, film biografico sulla poetessa Emily Dickinson, con €54.799 (totale €149.062); in ottava posizione troviamo l’unico film italiano, anche new entry in classifica, “Una vita spericolata” di Marco Ponti, che incassa in quattro giorni €46.314; il nono posto è occupato da “Deadpool 2” della Marvel con €45.309, arrivando alla soglia dei 7milioni di euro in sei settimane; chiude in decima posizione la proposta d’autore di Todd Haynes, “La stanza delle meraviglie. Wonderstruck”, con €39.432, per un totale di €128.820.