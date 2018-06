Ballottaggi: l’arcivescovo di Spoleto al sindaco eletto, “vive congratulazioni e impegno alla collaborazione”

foto SIR/Marco Calvarese

“Nel momento in cui assume l’incarico di Sindaco della Città di Spoleto le esprimo vive congratulazioni e rinnovo l’impegno alla collaborazione per la ricerca e la promozione del bene comune di fronte alla crisi economica, morale e sociale della nostra Città. Formulo gli auguri di buon lavoro e porgo un cordiale saluto”. È il telegramma che l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo ha inviato questa mattina al nuovo sindaco di Spoleto, Umberto De Augustinis. Il presule ieri sera, durante l’omelia per la festa di san Giovanni Battista nella chiesa di san Giovanni di Baiano, a ballottaggio ancora in corso, aveva invitato i fedeli presenti a pregare per chi sarà chiamato ad amministrare la Città: «O Signore – ha detto mons. Boccardo – dona la sapienza a coloro che governeranno Spoleto i prossimi anni. In questa campagna elettorale le parole hanno preso il sopravvento sui fatti: è quindi ora necessario promuovere la concordia, impegnarsi per un clima politico più disteso, avere idee ampie, unire e valorizzare ancor di più le tante espressioni di bene che ci sono nel territorio”.