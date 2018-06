Università Cattolica: Roma dal 26 al 28 giugno la “Summer experience” per gli studenti delle scuole superiori

Un “Forum delle opportunità” dedicato agli studenti del quarto anno delle scuole superiori per aiutarli a scoprire le attitudini e gli interessi e affrontare in maniera consapevole la scelta del proprio futuro. Questo l’obiettivo dell’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Summer Experience” dell’Ufficio Orientamento e tutorato dell’Università Cattolica, che si svolgerà da martedì 26 a giovedì 28 giugno nel campus di Roma. “Attraverso un confronto con docenti, studenti e tutor, la partecipazione a lezioni di didattica interattiva, lavori di gruppo e attività pratiche su argomenti di Economia e Medicina e chirurgia – si legge in una nota – gli studenti del quarto anno delle scuole superiori potranno vivere tre giorni da universitario, non solo tra le aule, ma vivendo anche la città di Roma”. Inoltre, i partecipanti potranno inoltre prepararsi ai test di ammissione dell’Università Cattolica.

Il “Forum delle opportunità” si aprirà alle 12.30 di martedì 26. Tra le attività previste, per la Facoltà di Economia, un contest su innovazione e impresa che porterà gli studenti a elaborare e presentare un’idea di business mentre, per quella di Medicina e chirurgia, interventi di didattica frontale intervallati da osservazioni al microscopio. Nella mattinata di giovedì 28 si svolgerà la visita del campus con l’illustrazione di tutti i servizi offerti dall’Ateneo a cui seguirà una tavola rotonda sulle prospettive occupazionali e il mondo del lavoro con testimonianze di ex studenti della Cattolica. Nel pomeriggio, poi, le sessioni di simulazione delle prove di ammissione ai corsi delle Facoltà di Economia e Medicina e chirurgia.