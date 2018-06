Santa Sede: la Segreteria per la comunicazione diventa Dicastero per la comunicazione

La Segreteria per la Comunicazione vaticana, per volere del Papa, d’ora in poi diventerà “Dicastero per la Comunicazione”. È quanto si legge in un rescritto diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. “Nell’udienza concessa al sottoscritto Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato il 27 febbraio 2018, il Papa – si legge nel rescritto – sentito il parere del Consiglio dei Cardinali, ha deciso che la Segreteria per la Comunicazione si chiami, d’ora in poi: ‘Dicastero per la Comunicazione'”.