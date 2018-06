Riforma Curia: mons. Semeraro (segretario C9), “Papa Francesco governa con sinodalità, ascolto e discernimento”

“Il Papa, in un discorso molto importante fatto in occasione del 50° dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, ha detto che la sinodalità comincia con l’ascolto e poi ha precisato che è un ascolto reciproco. Lo stile del Papa con il quale egli è presente alle riunioni è anzitutto questo”. Lo dice mons. Marcello Semeraro, vescovo di Albano e segretario del Consiglio dei cardinali, in un’intervista rilasciata a Vatican News sui risultati raggiunti dal Consiglio nei 5 anni di lavoro e sulle prospettive per il futuro. Il presule riferisce che “il Santo Padre non ha voluto fare un discorso ufficiale neanche all’inizio dei lavori del Consiglio dei cardinali, ma volle subito mettersi in ascolto di quanto nei mesi di quella prima estate i cardinali avevano raccolto nella consultazione”. Mons. Semeraro presenta quindi lo stile di partecipazione di Francesco al C9. “L’ascolto, l’intervento discreto, anche la risposta laddove al Papa viene chiesto un suo parere… Ma dico un intervento discreto nel senso di quella discrezione che è caratteristica della virtù della prudenza che è la virtù di chi governa. Sinodalità, ascolto, discernimento: così governa Papa Francesco”. Il presule guarda anche al futuro del C9 e spiega che “quando avrà raggiunto il suo obiettivo di proporre al Papa questo testo di Costituzione, il Consiglio continuerà nelle sue attività precedenti. Questo organismo è affidato soprattutto al discernimento del Papa, quindi potrebbe chiamarlo quando egli ritiene”. Quanto alla riforma della Curia, invece, il Consiglio di Cardinali ha messo a punto una bozza di proposta. “L’intenzione del Santo Padre – annuncia mons. Semeraro – è quella di avviare una consultazione degli organismi. Credo che saranno senz’altro i Dicasteri della Curia Romana e altre realtà che il Papa riterrà di consultare. Nel mese di settembre al Papa sarà dato un testo omogeneo che ormai nella sua realtà è già messo a punto”.