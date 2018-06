Redentoristi: otto nuovi missionari professi in India

Otto giovani hanno fatto la loro prima professione come missionari redentoristi al Monte San Giuseppe, Kotagiri, la casa del noviziato in India per la provincia di Bangalore e la viceprovincia di Majella. Lo segnala il bollettino dell’Ordine “ScalaNews”. Sei dei giovani redentoristi provengono dalla provincia di Bangalore e 2 dalla viceprovincia di Majella. Il provinciale di Bangalore, padre Arulanandam, ha ricevuto i voti dei sei di Bangalore mentre il viceprovinciale della Majella, padre Giuseppe Ivel Mendanha, ha ricevuto i voti dei due della viceprovincia di Majella. Il provinciale di Bangalore ha presieduto e predicato alla prima messa di professione. Gli otto nuovi redentoristi adesso inizieranno gli studi di filosofia a Varca Goa.