Focolari: Roma, 630 ragazze da 17 nazioni in visita alla Fao per discutere di #fameZero

Sono state 630 le ragazze, tra i 9 e i 14 anni, del Movimento dei Focolari, che sono giunte da 17 nazioni a Roma, in visita ieri alla sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), per discutere di #FameZero. Si tratta di uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che, il 25 settembre del 2015, i 193 Stati membri delle Nazioni Unite hanno approvato impegnandosi ad attuarli entro quindici anni (2015-2030). “Sono davvero felice di vedere questa sala piena di donne, di donne giovani”, ha commentato Marcela Villareal, direttrice Fao per la divisione partenariati e cooperazione Sud-Sud. “Lavoro qui da più di 20 anni, parlando infinite volte in questa sala Plenaria, ma non l’ho mai vista così bella, così piena di giovani donne. Grazie di questi vostri sforzi per contribuire a raggiungere l’obiettivo Fame Zero”. Due ragazze, Elena e Agnese, hanno preso la parola in rappresentanza di tutte. “Adesso ci impegneremo con tanto più entusiasmo per questo obiettivo – hanno affermato -. È un grande sogno immaginare che anche grazie al nostro contributo tra pochi anni non ci sarà più la fame nel mondo. Siamo molto contente di collaborare con la Fao perché solo unendo le forze, potremmo raggiungere un obiettivo così alto, come ‘fame zero’ entro il 2030”. Alcuni ragazzi del Movimento dei Focolari di 11 nazioni hanno raccolto idee per capire come risolvere il problema della fame nel mondo. “Abbiamo riassunto queste idee con il motto delle tre H: head, heart and hands, (testa, cuore, mani) ed è nata la nostra Carta d’impegno. Testa per noi significa informarsi e studiare la problematica sia a livello mondiale sia nella nostra città. Cuore, ovvero sensibilizzare noi stessi e tanti altri. Coinvolgere più persone possibili per raggiungere il nostro obiettivo. Infine metterci in azioni concretamente utilizzando le nostre mani”. Al termine, le ragazze hanno consegnato alla Fao la loro Carta d’impegno. Poi il gesto simbolico del passaporto: le ragazze hanno scritto i loro impegni su questo piccolo documento e firmato.