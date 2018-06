Ecologia integrale: Pontificia Università Antonianum, un percorso professionale dal prossimo anno accademico

Un percorso professionale in ecologia integrale. Lo organizzano le Facoltà di teologia, diritto canonico e filosofia della Pontificia Università Antonianum, a partire dall’anno accademico 2018-2019. Trae spunto dal progetto “Verso una rete internazionale per l’ecologia integrale” ed è articolato in due corsi di alta formazione: “Ecologia integrale: aspetti antropologici e teologici” e “Ecologiaintegrale: aspetti filosofici e giuridici”. Offrono agli iscritti la possibilità di conseguire il diploma di specializzazione, in seguito al riconoscimento degli studi già compiuti o la frequenza di corsi integrativi offerti dalle tre facoltà. Oltre alle lezioni frontali, sono previsti laboratori e project work. I partecipanti, sotto la guida di un docente, saranno chiamati all’elaborazione di un’idea progettuale per “l’implementazione dell’ecologia integrale nella società”. In particolare, nell’ambito del secondo corso, si approfondirà la “Laudato si’” con gli aspetti sociali, giuridici, culturali e religiosi dell’ecologia integrale su temi come immigrazione, libertà religiosa, ecumenismo, dignità umana, educazione e gestione sociale.