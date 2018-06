Diocesi: mons. Crociata (Latina) in visita ai carcerati, “la vita dono a servizio degli altri”

Questa mattina il vescovo mons. Mariano Crociata ha visitato la casa circondariale di Latina in occasione della ricorrenza di san Giuseppe Cafasso, patrono dei detenuti. Ad accoglierlo, la direttrice del carcere, Nadia Fontana, con il personale della Polizia penitenziaria e gli educatori. Successivamente, mons. Crociata ha presieduto la messa, concelebrata con don Nicola Cupaiolo, cappellano della struttura, alla quale hanno partecipato i detenuti e il personale. Durante l’omelia, prendendo spunto da san Giovanni Battista, di cui domani ricorre la festa, il vescovo ha invitato i presenti a “risvegliare la coscienza di essere destinatari di una chiamata originaria, di una scelta dall’eternità e di una missione nella vita; così la vita stessa non è un bene di cui servirsi a piacimento, ma un dono da far fruttare a servizio degli altri”. Al termine della celebrazione, mons. Crociata ha visitato gli altri detenuti. Le recluse della sezione femminile, incontrate i gruppo, hanno regalato al vescovo un piatto di ceramica che hanno realizzato appositamente e offerto alcuni dolci che hanno preparato per l’occasione.