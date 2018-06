Diocesi: Lecce, mons. Seccia il 29 giugno alla benedizione dei Palli in piazza San Pietro con Francesco

“Il mio è un invito alla preghiera non solo per le responsabilità cui il Signore mi chiama ogni giorno come pastore della diocesi ma, soprattutto, perché il gesto simbolico della consegna del Pallio, da parte del Santo Padre in Vaticano, e la successiva imposizione, dal parte del nunzio apostolico qui a Lecce, segni un ulteriore ed efficace passo in avanti nel cammino verso la comunione ecclesiale”. Lo dichiara in una nota l’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, che parteciperà, venerdì mattina, 29 giugno, in piazza San Pietro, alla benedizione da parte del Santo Padre dei sacri Palli, destinati ai nuovi arcivescovi metropoliti. Mons. Seccia, che riceverà il Pallio, sarà accompagnato da un gruppo di sacerdoti e di fedeli leccesi. Il presule ringrazia Papa Francesco “per questa ulteriore attestazione della sua stima e del suo incoraggiamento” e manifesta la sua consapevolezza che “la Chiesa non è un’organizzazione burocratica ma una grande storia d’amore”. Nel caso di mons. Seccia, d’intesa con la Nunziatura apostolica, la concelebrazione eucaristica con il rito d’imposizione del Pallio si terrà sabato 8 settembre, nella Festa della Natività della Beata Vergine Maria e 21° anniversario della sua ordinazione episcopale, alle 19, nella cattedrale di Lecce. Sarà presente l’arcivescovo Emil Paul Tscherrig, nunzio apostolico in Italia e per San Marino.