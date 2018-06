Diocesi: Fiesole, “sconcerto e amarezza” per la chiusura dello stabilimento Bekaert

“C’è sconcerto e amarezza nell’apprendere la notizia dell’improvvisa chiusura dello stabilimento Bekaert di Figline Valdarno”. Lo scrive in una nota la diocesi di Fiesole, dove si segnala “la vicinanza del vescovo Mario Meini ai 318 lavoratori e alle loro famiglie che più soffrono le pesanti conseguenze di questa situazione”. Il vescovo assicura “la massima disponibilità verso le istituzioni e verso la città di Figline e la partecipazione alle iniziative organizzate per esprimere solidarietà ai dipendenti e alle loro famiglie”. Infine, rivolge un invito alla comunità cristiana e alle parrocchie a “promuovere momenti particolari di preghiera per favorire la costruzione di un mondo del lavoro rispettoso della persona umana e del bene comune”.