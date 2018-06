Diocesi: Cerreto Sannita, domani compie un anno “iCare”. Festa e presentazione dei progetti nella Casa Santa Rita

Domani, domenica 24 giugno, dalle 18,30, nella Casa Santa Rita a Cerreto Sannita, la cooperativa sociale di comunità e l’Ufficio progettazione e fragilità “iCare” festeggeranno il primo anno di vita, presentando tutte le attività ideate e realizzate, quelle già avviate (alternanza scuola-Lavoro, EcoLab e DolceMente) e quelle che sono partite da poco. Come il progetto di agricoltura sociale di comunità. Un’iniziativa sperimentale che si rivolge alle persone con disabilità lievi e alle persone con sindromi psichiatriche, “tentando di ridurre isolamento e stigma attraverso una risposta terapeutica e occupazionale”. Il progetto è dislocato su tre diverse zone: il giardino dell’episcopio in Cerreto Sannita, un terreno donato in Solopaca e a Villa Fiorita in Sant’Agata de’ Goti. “Il progetto vuole curare e favorire un processo culturale, un nuovo servizio di comunità che offrirà assistenza sociale, psicologica e conoscenza professionale del processo produttivo agricolo”, si legge in una nota della diocesi. Villa Fiorita sarà invece il luogo di accoglienza e di ospitalità della “Casa delle Donne”, un progetto che nasce tra iCare, Caritas diocesana e Fondazione Villa Fiorita Ianieri – D’Ambrosio e punta alla “creazione di una filiera di contrasto alla violenza di genere e alle donne con difficoltà”. A ciò si aggiunge il progetto “Dear”, in collaborazione con il Centro di Solidarietà Calabrese e finanziato da Fondazione con il Sud, che prevede, con un camper, la presenza di sportelli itineranti nei comuni periferici del territorio diocesano. L’ultima iniziativa che, in ordine di tempo, è stata avviata, è il progetto “DIT – Do it Together”, finanziato da Caritas Italiana, che immagina nuovi modelli di accoglienza di comunità. Un progetto rivolto a tutta la popolazione straniera che vive sul territorio diocesano e agli stranieri di seconda generazione. Vuole fornire loro iniziative di “fuoriuscita dal bisogno e integrazione a lungo termine”.