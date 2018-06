Diocesi: card. Bassetti (Perugia), “il venerabile Vittorio Trancanelli faro per la nostra Chiesa”

“Il venerabile Vittorio Trancanelli è un faro per la nostra Chiesa, perché è un santo laico, un padre di famiglia che ha accolto famiglie in difficoltà, ha operato per tanti anni nel nostro ospedale di Perugia. È un santo ‘feriale’ che appartiene a tutti”. Lo ha detto l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, intervistato da Umbria Radio per il sito www.umbriaoggi.news, in prossimità del 20° anniversario della morte del medico chirurgo perugino a causa di una grave malattia. L’arcidiocesi ricorderà questo anniversario domani, domenica 24 giugno, nella chiesa dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia, alle 17.30, con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal card. Bassetti con altri vescovi dell’Umbria. Al termine, alcune testimonianze sulla vita del venerabile intervallate da brani musicali eseguiti da “Sator Duo”. “Il mondo laico e il mondo non credente – prosegue il card. Bassetti – nutrono per Vittorio Trancanelli la stessa stima e, forse anche di più, il fascino di questo uomo. Non faceva pesare agli altri le sue scelte di vita e di fede, soprattutto non voleva imporre le sue idee agli altri. Il cristianesimo, come ci ha detto papa Benedetto XVI, si propaga per attrazione nella mente e nelle scelte delle persone”.