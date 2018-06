Diocesi: Brescia; don Domenighini dall’eremo alla Congregazione per il Clero

“Papa Francesco, nell’ambito del rinnovamento della Curia, ha fatto la scelta di chiedere ‘in prestito’ i sacerdoti alle diocesi per un quinquennio. Con trepidazione ho accolto questo invito”. Lo afferma don Roberto Domenighini, che da venerdì 2 luglio inizierà il suo ministero nella Congregazione per il Clero, nell’intervista rilasciata al settimanale della diocesi di Brescia “La Voce del Popolo”. Arriverà a Roma dopo nove anni di direzione dell’eremo dei santi Pietro e Paolo di Bienno, in Vallecamonica. “In questa fase iniziale – racconta il sacerdote – il mio incarico sarà presso la Congregazione per il Clero e sicuramente i primi tempi li dedicherò a servizio dei seminari”. Dopo aver saputo del nuovo incarico, don Domenighini dice di aver “pregato davanti al monumento a Paolo VI collocato all’eremo” affinché “mi aiuti a camminare sui passi della santità”. “Sicuramente dalla vita romana di Montini ho molto da imparare, per la sua dedizione al lavoro nella segreteria di Stato, che è fondamentale per la vita della Chiesa. Senza tralasciare l’incontro con i giovani”. Tracciando un bilancio dell’esperienza all’eremo, l’ex direttore afferma di aver puntato su “sull’essere comunità, sullo stare insieme, sull’accoglienza”. “Il bilancio non può che essere di grande gratitudine per la Valle e per la diocesi di Brescia. Questa coralità attorno all’eremo ha permesso la realizzazione di tante cose, ma soprattutto ha permesso l’incontro tra la gente e l’incontro con Dio”.