A Sua Immagine: oggi e domani, dalle tradizioni della Valle d’Aosta ai benefici della vita in montagna

Un approfondimento speciale dedicato alla vita in montagna, sabato 23 e domenica 24 giugno, con “A Sua Immagine”, programma di informazione religiosa realizzato dalla Rai e dalla Conferenza Episcopale Italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani con la conduzione di Lorena Bianchetti.

“La Valle d’Aosta e la via dei pellegrini” è il titolo della puntata di sabato 23 giugno alle ore 16.25 su Rai Uno. La conduttrice Lorena Bianchetti partirà alla scoperta della Regione d’Italia più piccola per estensione territoriale da Saint Rhémy en Bosses, il primo borgo che i pellegrini stranieri incontrano entrando in Italia. Verranno mostrati al pubblico i caratteristici campanili medievali, l’antico ospizio di Château Verdun a Saint Oyen, l’ospitale Etroubles e Aosta.

Alle 16.45 come di consueto la rubrica “Le ragioni della speranza”, per il commento al Vangelo della domenica: mons. Matteo Zuppi presenterà l’Opera voluta da Padre Olinto Marella per i poveri della città di Bologna, il “Pronto soccorso sociale”, dove chiunque può trovare accoglienza, ascolto e solidarietà.

“La montagna aiuta a vivere” è invece il titolo della puntata di domenica 24 giugno, in diretta alle ore 10.30 su Rai Uno. Nello studio di “A Sua Immagine”, nello spazio talk della trasmissione, saranno con Lorena Bianchetti Franco Perlotto (alpinista-scrittore che ha compiuto più di 2mila ascensioni in 50 Paesi del mondo), Umberto Paciarelli (Soccorso alpino italiano) e Alberto Trevellin (autore de “La via della montagna”, Edizioni Messaggero Padova). Tra i temi affrontati, si parlerà dei benefici fisici, psicologici e spirituali della montagna. L’inviato di “A Sua Immagine” Paolo Balduzzi sarà per l’occasione al rifugio La Roda, sull’altopiano della Paganella a 2.125 metri, per assistere all’esibizione di un coro alpino in quota. Spazio inoltre agli Altipiani di Arcinazzo, alla Val Brembana e all’Eremo di Sant’Alberto di Butrio.

Alle 10.55 torna come sempre l’appuntamento con la Santa Messa in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa S. Giovanni Battista Decollato in Bivongi (Rc), per la regia di Antonio Ammirati e il commento di Elena Bolasco.

Infine, concluderà la puntata domenicale di “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di papa Francesco, alle ore 12.00 a piazza San Pietro.