Terremoto Centro Italia: Misericordie, domani l’inaugurazione del laboratorio dell’Ipsia “Frau” di San Ginesio

Sarà inaugurato domani, martedì 10 aprile, dalle 10.30, a San Ginesio (Macerata) il laboratorio dell’Ipsia “R. Frau”. I macchinari sono stati acquistati da Fondation d’Entreprise Michelin per il tramite della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia e donati alla scuola, che si trova in una delle località più colpite dal terremoto nel Centro Italia del 2016. L’inaugurazione è preceduta da una conferenza stampa nella sala consiliare del Comune, alla quale interverranno il vicesindaco Eraldo Ricucci e il presidente della provincia di Macerata, Antonio Pettinari, in qualità anche di rappresentante del commissario per la ricostruzione. Per la Fondation d’Entreprise Michelin, Massimo Mereta, e per la Confederazione delle Misericordie, il direttore Andrea Del Bianco. Alle 12, l’arcivescovo di Camerino-San Severino Marche, mons. Francesco Brugnaro, benedirà i locali del laboratorio e subito dopo gli studenti presenteranno i macchinari.