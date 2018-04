Pedofilia: Meter, domenica 6 maggio la XXII Giornata bambini vittime in piazza san Pietro

Si concluderà domenica 6 maggio, con il consueto raduno in piazza San Pietro in occasione del Regina Coeli recitato da Papa Francesco, la XXII Giornata bambini vittime contro la pedofilia dedicata quest’anno al tema “Impegno senza sosta”. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’associazione Meter onlus, realtà fondata da don Fortunato Di Noto. “Contro ogni forma di abuso, maltrattamento, violenza, pedofilia e pedopornografia – dichiara il sacerdote siciliano – è l’appello e un impegno che dovrebbe essere di tutti”. “Con naturale disponibilità – aggiunge – i bambini e le persone vulnerabili e fragili dovrebbero essere al centro della nostra attenzione: amati, tutelati, protetti contro ogni forma di aggressione”. Per don Di Noto, “non dovremmo chiedere a nessuno di aderire. Si dovrebbe aderire e partecipare, sostenere e divulgare senza se e senza ma, ma il più delle volte non è così”. “Si deve fare di più e ancora tanto. Io ci sarò – ha dichiara il fondatore di Meter onlus – ci sono da 22 anni. Ricordo la prima volta, ero con un nugolo di persone, oggi questo popolo è cresciuto, le coscienze sono più consapevoli della tragedia che si abbatte sui piccoli e sui vulnerabili”.

Sono numerose, spiega Meter, le diocesi italiane che hanno già aderito all’iniziativa del 6 maggio, alla quale parteciperanno gruppi, famiglie, persone singole che confluiranno a piazza S. Pietro “per partecipare alla recita del Regina Coeli con Papa Francesco nell’attesa di ricevere un saluto, un incoraggiamento una sua parola”. “Anche alcuni conventi di clausura hanno aderito alla Giornata con momenti di adorazione e preghiera. Un popolo – conclude la nota – intenzionato a stare dalla parte dei piccoli e dei deboli pur consapevoli che c’è ancora tanto e molto da fare”.